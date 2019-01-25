25 Ocak 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursaspor, Kayseri'de galibiyet arıyor

Bursaspor Kayseride galibiyet arıyor
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Spor Toto ’in 19’uncu haftasında , ’a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yarın oynanacak olan bu zorlu mücadele saat 16.00'da başlayacak. Hakem 'nun düdük çalacağı karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Uğurlu, daha önce iki kez iki takımın karşılaşmasını yönetirken; 2016/17 sezonunda 'deki maçı ev sahibi sarı kırmızılılar 2-0, geçen sezon Bursa'daki lig maçını ise yeşil beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.

SÜPER LİG'DE 23 KEZ KARŞILAŞTILAR
İki takım bugüne kadar 'de 23 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 11'ini kazanırken, 10 maçta ise galip gelen oldu. Geride kalan 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadele ise taraflar golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Yeşil beyazlılar 19'uncu haftaya 22 puanla başlarken, Kayserispor ise 2 puan gerisinde bulunuyor.

BURSASPOR'UN SON MAÇLARDA YÜZÜ GÜLMÜYOR
Yeşil beyazlılar, Kayseri'de kazanmakta zorlanıyor. Bursaspor, Kayseri deplasmanındaki son 11 maçının yalnızca 2'sini kazanabildi. Buna karşı sarı kırmızılı ekip 8 maçtan galip gelerek ayrılırken, bir maç da berabere bitti. Yeşil beyazlılar, son 4 maçtır da deplasmanda oynadığı mücadelelerde Kayseri temsilcisine kaybediyor. Bursaspor, Kayseri'deki son galibiyetini ise 2012/13 sezonunda 1-0'lık skor ile aldı.

KAYSERİSPOR'DA EKSİK ÇOK
Bursaspor'da bu maç öncesinde tek eksik Barış Yardımcı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Hafta içerisinde salonda çalışan Diafra Sakho ve Allano Lima ise maçın gidişatına göre sahada yer alacak. Kayserispor'da ise eksikler dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan , Sakıb Aytaç, Asamoah Gyan ve Bilal Başakçıoğlu'nun yanı sıra kart cezası nedeniyle , yeşil beyazlı ekibe karşı sahada olamayacak.

KAZANIRSA GEÇEN SEZONU YAKALAYACAK
Bursaspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet elde etmesi halinde geçtiğimiz sezonun performansına ulaşacak. Yeşil beyazlılar geçen sezon geride kalan 19 haftada 25 puan toplamıştı. Bu sezon ise şu ana dek geride kalan maçlarda Bursaspor, 22 puan elde etti. Böylelikle 'nın öğrencileri, uzun bir aradan sonra ilk kez geçen haftanın performansını yakalayacak.

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