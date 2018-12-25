İşte Bursaspor’un ilk yarı karnesi

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 21 puanla 11. sırada kapattı. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla son iki sezonun puansal açıdan gerisinde kaldı.

Ligde oynadığı futbolla keyif veren Bursaspor, bunu puan sıralamasına ise yansıtamadı. Teknik direktörlüğe sezon başında Samet Aybaba'nın gelmesinin ardından göze hoş gelen bir oyun ortaya koyan Timsah, puan durumunda beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Bursaspor, 21 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.



SON 2 SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Öte yandan yeşil-beyazlılar, bu sezon itibariyle son 2 senenin puan itibariyle gerisinde kaldı. Geçen sezon oynanan 17 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde eden Bursa temsilcisi, 25 puanla 9. sırada, 2016-2017'de ise 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 27 puanla 5. sırada yer almıştı. Bursaspor, geçen iki sezonun ikinci yarısına çok kötü başlayıp, son haftalarda küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya da gelmişti.



İÇ SAHA PERFORMANSI ORTA ŞEKERLİ

Bursaspor, bu sezon seyirci önünde oynadığı maçlarda istediği performansı da sergileyemedi. Yeşil-beyazlılar, sahasındaki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Timsah, Ankaragücü, Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarını kazanırken, Kayserispor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında sahadan 1 puanla ayrıldı. Bursaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'a ise sahasında boyun eğdi.



DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Samet Aybaba'nın takımı, deplasmanda oynadığı 8 maçta ise sadece 1 galibiyet ile sahadan ayrıldı. 5 defa da dış sahada 1 puan çıkartan Timsah, 2 kez ise mağlup oldu. Deplasmanda Sivasspor ve Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet yaşayan Bursa, tek galibiyetini Akhisar Belediyespor karşısında aldı. Bursaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından ise hanesine 1 puan yazdırdı.



2018 YILINI 8 GALİBİYET İLE KAPATTI

Öte yandan Bursaspor, geçen sezonun ikinci yarısı ve bu sezonun ilk yarısında toplamda oynadığı 34 müsabakada sadece 8 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 11 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, 15 defa da rakiplerine yenildi.