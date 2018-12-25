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BURSASPOR

Bursaspor'a sambacı

Bursaspora sambacı
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

Batalla’nın boşluğunu dolduramayan Bursa, aradığı ismi yine ’da buldu. Fluminense’den Brezilyalı Jadson’u radarına aldı

'de ilk yarıyı beklentilerin altında geçiren , özellikle orta sahada efsane kaptanı 'nın yokluğunu fazlasıyla hissetti. Yeni transferler Badji, Saivet ve Lima, ilk yarıda ortaya koydukları performansla Arjantinli yıldızın boşluğunu dolduramazken, teknik direktör , yönetimden yeni bir orta saha istedi. Aybaba'nın raporu doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlı kurmayların, Brezilya'da Fluminense'de forma giyen Jadson'u mercek altına aldığı öğrenildi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Bu sezon kırmızı-yeşillilerde 58 maçta forma giyen yetenekli sambacı, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Daha önce Serie A'da Udinese'de oynayan Jadson, takımının ligde 12. sırayı alarak Copa Sudamericana'ya katılmasında büyük bir pay sahibi oldu.

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