24 Aralık 2018, Pazartesi

BURSASPOR

Aytaç Kara: “Kaçan 3 puanın sorumlusu benim”

Aytaç Kara: “Kaçan 3 puanın sorumlusu benim”
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

’un yetenekli orta saha oyuncusu , Malatyaspor müsabakasındaki beraberliğin ardından hesabından yaptığı açıklamada kaçan 3 puanını sorumlusunun kendisinin olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı takım, dün ilk yarının son maçında sahasında Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 90+8'inci dakikasında penaltıdan yararlanamayan , hesabından açıklamada bulundu. Kara, "Kaçırdığım penaltıda benden daha çok üzülecek kimse yok. Kaçan üç puanın sorumlusu benim. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Destek mesajı atan herkese teşekkürler. Her zaman daha iyisi için mücadeleye devam" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Bursada kazanan yok! Bursa'da kazanan yok!
Aybaba: Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi Aybaba: "Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi"
Bursada kazanan yok! Bursa'da kazanan yok!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör