26 Aralık 2018, Çarşamba

BURSASPOR

Samet Aybaba'dan şampiyonluk mesajı

Samet Aybabadan şampiyonluk mesajı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 25.12.2018

Bursa'da alttan 15 oyuncu çıkardıklarını vurgulayıp ''Oradaki gelişmeyi skorlara yansıtarak 2-3 sene içinde şampiyon adayı oluruz” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü , Spor'da katıldığı programda, iddialı açıklamalar yaptı. Timsah'ın altyapısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Aybaba, "Altyapıdan kadromuzda 15 futbolcu var. Vakıfköy'e her gün gidiyorum. Acayip keyifli bir yer. Oradaki gelişmeyi skorlara yansıtırsak, 2-3 sene içinde Bursaspor şampiyon adayı olur. Benim futbola bakışım bu. Gençleri bir araya getirip takımı başarılı kılmak. Kaliteli yabancı alalım. 4 ya da 5 isim. Onlar gelsin, bir şeyler katsın" dedi. çalışmaları hakkında da bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, hücum oyuncusu alacaklarını müjdeledi. Samet Aybaba, "Benim takımım her zaman hücum oynar. Son 3 iç saha maçında rakiplerimiz defans yaptı. Burada da kaliteli oyuncular lazım. Bizde de o eksik. Bizim ön tarafta da sıkıntımız bundan dolayı var. O noktaya transfer düşünüyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Ali Ay Divan Kurulunda konuştu Ali Ay Divan Kurulu'nda konuştu
Ali Ay Divan Kurulunda konuştu Ali Ay Divan Kurulu'nda konuştu
İşte Bursaspor’un ilk yarı karnesi İşte Bursaspor’un ilk yarı karnesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör