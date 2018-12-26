Samet Aybabadan şampiyonluk mesajı

Samet Aybaba'dan şampiyonluk mesajı
Bursa'da Samet Aybaba alttan 15 oyuncu çıkardıklarını vurgulayıp ''Oradaki gelişmeyi skorlara yansıtarak 2-3 sene içinde şampiyon adayı oluruz” dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TRT Spor'da katıldığı programda, iddialı açıklamalar yaptı. Timsah'ın altyapısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Aybaba, "Altyapıdan kadromuzda 15 futbolcu var. Vakıfköy'e her gün gidiyorum. Acayip keyifli bir yer. Oradaki gelişmeyi skorlara yansıtırsak, 2-3 sene içinde Bursaspor şampiyon adayı olur. Benim futbola bakışım bu. Gençleri bir araya getirip takımı başarılı kılmak. Kaliteli yabancı alalım. 4 ya da 5 isim. Onlar gelsin, bir şeyler katsın" dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, hücum oyuncusu alacaklarını müjdeledi. Samet Aybaba, "Benim takımım her zaman hücum oynar. Son 3 iç saha maçında rakiplerimiz defans yaptı. Burada da kaliteli oyuncular lazım. Bizde de o eksik. Bizim ön tarafta da sıkıntımız bundan dolayı var. O noktaya transfer düşünüyoruz" diye konuştu.
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