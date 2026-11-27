UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan olaylı maçta Hapoel Beer Sheva'yı mağlup etti. UEFA maçta yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İşte detaylar...

UEFA'dan yapılan açıklamada,

"UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde oynanan Marsilya - Levski Sofya ve Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarıyla bağlantılı olarak yaşanan, stadyum içinde taraftarlar arasındaki çatışmalar da dahil olmak üzere ciddi şiddet ve asayiş olaylarını şiddetle kınamaktadır.



Şiddetin, saldırganlığın, nefretin ve her türlü provokatif, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA organizasyonları saygı, fair play, dürüstlük ve güvenlik ilkelerine dayanmaktadır. Söz konusu karşılaşmalarda yaşanan olaylar, bu temel değerlere ve UEFA'nın tüzüğünde yer alan futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama hedefine aykırıdır.



UEFA, yaşanan olayları soruşturmak ve yürürlükteki UEFA düzenlemeleri doğrultusunda olaylara ilişkin gerçekleri ve koşulları belirlemek amacıyla mevcut tüm delilleri incelemek üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirmiştir." ifadelerini kullandı.