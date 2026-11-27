Real Madrid'den resmi açıklama geldi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Transferde adı sık sık İstanbul devleri ile anılan Brahim Diaz konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde Faslı yıldız hakkında Real Madrid'den resmi açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK FB GS spor haberi)
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarına başladı.
Şampiyonluk mücadelesi veren 3 büyükler, ocak ayında eksik bölgelerine takviye yapmak istiyor.
Öte yandan hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı transferde üzecek bir gelişme yaşandı.
Real Madrid, daha önce milli futbolcumuz Arda Güler ile 2032'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Eflatun-beyazlılar, Arda'nın ardından Aurélien Tchouameni'nin sözleşmesine de 2032 yılına kadar uzatmıştı.
Real Madrid, son olarak Brahim Diaz ile 2031 yılına kadar sözleşme uzattığını duyurdu.
Brahim Diaz'ın ismi transferde adı daha önce hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılmıştı.
İspanyol devinin resmi sosyal medya hesabından konuya dair yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Real Madrid CF ve Brahim Díaz, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaştılar ve oyuncumuz 30 Haziran 2031 tarihine kadar kulüple bağlı kalacak.
Brahim, 2019 yılında 19 yaşındayken Real Madrid'e geldi. Formamızla geçirdiği altı sezonda 173 maça çıktı ve 7 kupa kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası.
Fas Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, bugüne kadar 36 maçta 15 gol kaydetti. 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda gol krallığı unvanını elde etti."
Transfermarkt verilerine göre Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.
27 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasını şimdiye kadar 173 maçta giyerken 22 gol 34 asistlik katkı sağladı.