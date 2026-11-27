Real Madrid'den resmi açıklama geldi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transferde adı sık sık İstanbul devleri ile anılan Brahim Diaz konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde Faslı yıldız hakkında Real Madrid'den resmi açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK FB GS spor haberi)