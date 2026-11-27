Avrupa basını Beşiktaş-HB Sheva maçında yaşananları manşetlere taşıdı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Gürcistan'da oynanan karşılaşmada Gürcü polisin siyah-beyazlı taraftarlara yapmış olduğu müdahale Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte atılan tüm manşetler...