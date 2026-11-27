Avrupa basını Beşiktaş-HB Sheva maçında yaşananları manşetlere taşıdı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Gürcistan'da oynanan karşılaşmada Gürcü polisin siyah-beyazlı taraftarlara yapmış olduğu müdahale Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte atılan tüm manşetler...
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L'EQUIPE: Beşiktaş, Gürcistan polisinin taraftarlarına yönelik şiddetini kınadı ve UEFA'ya şikayette bulundu
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki maçta tribünlerde kaos yaşandı: Polis ve Türk taraftarlar arasında çatışmalar çıktı, maç yarım saatliğine durduruldu.
REUTERS: Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki Avrupa Ligi maçı, tribünlerde çıkan çatışmaların ardından 30 dakika süreyle durduruldu. Video görüntülerinde polisin Beşiktaş taraftarlarıyla karşı karşıya geldiği görülüyor.
THE WASHINGTON POST: Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva Avrupa Ligi maçı, Filistin pankartı nedeniyle çıkan polis çatışmaları sonrası yarıda kaldı
AP: Beşiktaş ile Hapoel arasındaki Avrupa Ligi maçı, Filistin pankartı nedeniyle çıkan polis müdahalesi sonrası yarıda kesildi
RECORD: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında kaos: Türkler Filistin bayrağı açtı, bu da şiddetli çatışmalara yol açtı
THE GUARDIAN: Beşiktaş'ın İsrail takımıyla karşılaştığı maçta Filistin yanlısı pankart açılması gecikmeye ve diplomatik bir olaya neden oldu
CORRIERE DELLO SPORT: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında kaos çıktı, maç askıya alındı: tribünlerde polis ve Türk taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı
AFTONBLADET: Gürcistan'da skandal niteliğinde olaylar yaşandı. Beşiktaş taraftarları ve polisler tribünlerde büyük bir kavgaya tutuştu.