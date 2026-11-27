Spor yazarları Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Biz mazlumun sesiyiz"
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaştığı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlıların ortaya koyduğu performansı Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte dikkat çeken yorumlar... (BJK spor haberleri)
ZEKİ UZUNDURUKAN - SİZ ZALİMİN ZURNASI; BİZ MAZLUMUN SESİYİZ!
Ey UEFA, bu utanç senin eserin! Katil, işgalci ve soykırımcı İsrail'e bu kadar prim tanırsan, düzenlediğin organizasyonlara davet edersen bunlar da yaşanır. İsrail'in Avrupa kupalarında ne işi var! İnsanlık suçu işleyen bir ülkenin takımına neden kucak açtın UEFA! Rusya takımlarını, Ukrayna savaşı nedeniyle anında bütün organizasyonlardan atan UEFA, konu İsrail takımları olunca süt dökmüş kediye dönüyor. Bu çifte standardın nedir ey UEFA! Adaletin bu mu UEFA! Tamam, sen istiyorsan, sen bebeklerin katledilmesine, bebeklere bomba atılmasına, kurşun sıkılmasına göz yumuyorsan o senin utanç vesikan olsun!
Ama İsrail zulmüne başkaldıran, mazlum Filistinliler'in her zaman yanında yer alan, mazlumun sesi olan Türkiye'yi, Türk futbolunu, Beşiktaş'ı neden bir İsrail takımı ile karşılaştırıyorsun! Bunların olacağını tahmin edecek bir akıllı insan yok muydu UEFA'da! Yoksa siz Beşiktaş'ı, Türk futbolunu tuzağa mı düşürmek istediniz! Yani siz UEFA, mazlumun seni olmak yerine zalimin zurnası olmayı mı tercih ettiniz!