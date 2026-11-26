Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva | CANLI (UEFA Avrupa Ligi 5. hafta)
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Gürcistan'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek ilk 8 sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hapoel Beer-Sheva ise zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılarak kötü gidişatını sonlandırmayı hedefliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, 7 puanla 8. sırada yer alıyor. İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ise 1 puanla 33. basamakta bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, kazanarak ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmak istiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA İLK 11'LER
Beşiktaş: Doğan, Taylan, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Orkun, Cerny, İlhan, Oh.
Hapoel Beer Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic.
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesi, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadium'da oynanıyor.
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Mücadele dijital platform tabii üzerinden de takip edilebiliyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetiyor. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jacob Karlsen oldu.