Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva | CANLI (UEFA Avrupa Ligi 5. hafta)

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Gürcistan'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek ilk 8 sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hapoel Beer-Sheva ise zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılarak kötü gidişatını sonlandırmayı hedefliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...