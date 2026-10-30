UEFA'dan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı için karar

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın adresi belli oldu. Siyah-beyazlıların 26 Kasım'daki mücadeleyi Gürcistan'ın Batum kentinde seyircili oynayacağı kesinleşti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın adresi belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün yetkili makamlarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından mücadelenin Gürcistan'ın Batum kentinde oynanması kesinleşti.

Karşılaşmanın 26 Kasım'da Batum'da seyircili olarak oynanacağı açıklandı.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı bir programda Hapoel Beer-Sheva maçının nerede oynanacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Mücadelenin Batum'da oynanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Adalı, "Hapoel maçını büyük ihtimalle Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu." ifadelerini kullanmıştı.

SEYİRCİLİ OYNANACAK

Adalı, karşılaşmanın seyircili oynanmasının planlandığını ve maçın yapılacağı stadın yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu da dile getirmişti.

Beşiktaş Başkanı, "Seyircili oynanacak. 20 bin kişilik bir stat. Taraftarlarımız vize olmadığı için rahat gidebilir." sözleriyle taraftarlara müjdeyi vermişti.