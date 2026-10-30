Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.



Beşiktaş, çalışmalarına 31 Ekim Cumartesi günü saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.