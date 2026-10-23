Spor yazarlarından Beşiktaş-Crystal Palace maçı değerlendirmeleri: Italiano tam bir deli!

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak 3 maçta 7 puan toplamış oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, siyah-beyazlıların bu performansını dikkat çeken ifadelerle yorumladı.