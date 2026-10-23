Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Fabio Miretti...

Beşiktaş, Crystal Palace maçında sakatlanarak oyun dışında kalan Fabio Miretti hakkında açıklama yayınladı.

Beşiktaş, Crystal Palace maçında sakatlanarak oyun dışında kalan Fabio Miretti'nin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan futbolcunun 4-6 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.