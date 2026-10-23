Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasını değerlendirdi
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde evinde İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Usta yazar Ömer Üründül, siyah-beyazlı temsilcimizin performansını değerlendirdi. İşte o yazı...
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.
Siyah-beyazlılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.
Beşiktaş'ın golleri Wilfried Ndidi ve Olaitan'dan gelirken, Crystal Palace'ın gollerini Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta kaydetti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, İngiliz ekibi puanını 4'e çıkardı.
Usta yazar Ömer Üründül, Beşiktaş-Crystal Palace maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...
ÖMER ÜRÜNDÜL-DEĞİŞİKLİKLER MAÇA DENGEYİ GETİRDİ
Dün gece teknik direktör Italiano'nun harakiri yaptığı maçta Beşiktaş'ın aldığı 1 puan altındır. Gerçekten Italiano'yu anlamak mümkün değil. Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil. İçeride tehlikeli bir takımla oynuyorsun kazanırsan ilk 8 ihtimali doğruyor. Senin lig maçın pazartesi evinde. Sahaya rekor rotasyon çıkıyorsun.
Orta sahaya bakıyorum; Ndidi, Miretti, Kartal. Hiç birbirleriyle oynamamışlar. Nasıl organize olacaklar. Daha da önemlisi defans bloğu. En az oynanması gereken bölgedir. Hiç birbirlerini tanımayan 4 kişi. Böyle bir tabloda Beşiktaş seyircisinin desteğiyle ilk yarıyı hücuma çıkamadan, devamlı top kayıpları yaparak ama işi idare ederek, az pozisyon vererek son dakikaya geldi.
Salih'in mükemmel uzun topunda da Ndidi ile çok kaliteli bir gole imza attı. İşte burada beklediğim şuydu: Hiç olmazsa ikinci devreye rotasyonu azaltan iki değişiklikle başlaması. Italiano bunu yapmayınca devre başında 10 dakika içerisinde skor dezavantajına düşüldü. Sonrasında bütün hamleleri yaptı. Beşiktaş hemen kontrolü ele aldı.
Olaitan'ın golüyle dengeyi getirdi. Üçüncü gol de gelebilirdi ama Ümit'in gördüğü kırmızı kartla yine sıkıntılar başladı. Neyse ki sonuç değişmedi. Ümit'e de bir eleştiri yapamıyorum. Bugüne kadar sayılı dakikalar forma giydi sonra Premier Lig takımı karşısında görevlendirildi. Italiano, tuhaf hatalarından vazgeçmezse kendisine gösterilen sevgi ve güven terse döner.