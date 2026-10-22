Italiano'dan rotasyon sözleri: Herkese ihtiyacımız var

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk edecek. Mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, evinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor bir maç. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Konferans Ligi şampiyonuna karşı oynayacağız. 3 puan var önümüzde, bunu almak istiyoruz. Taraftarımız önünde iyi iş çıkarmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Gayet iyi hissediyorum. Puanlar almak istiyoruz. Hedefimiz üst tura çıkmak."

"Maalesef perşembe-pazartesi oynamanın zorluğu bu. Herkesin hazır olması gerektiğini söylüyorum. Herkese ihtiyacımız var. O yüzden bence bu zamanda uzun zamandır oynamayan oyuncular için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Kendilerini gösterme sırası onlarda. 72 saat saat bir oyuncu için yeterli değil. O yüzden böyle bir 11 seçtim. Yedekte de iyi oyuncularımız var."