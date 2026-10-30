Beşiktaş'ta sistem değişiyor! Vincenzo Italiano'dan radikal karar

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano sistem değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. İtalyan hoca, Hyeon-gyu Oh'un performansı sonrası iç saha maçlarında Güney Koreli golcüyü, Dusan Vlahovic ile birlikte ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Şimdiye kadar geniş kadroda bulunan öğrencilerinden maksimum verim almayı başaran Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, özellikle iç saha maçlarında sistem değişikliğine gitmeyi düşünüyor. Bunun nedeni ise Hyeon-Gyu Oh'un form grafiğinin her geçen hafta daha da yükselmesi... Güney Koreli golcüyü yedek kulübesine çekip küstürmek istemeyen deneyimli teknik adam, 25 yaşındaki golcüyü, Dusan Vlahovic ile birlikte ilk 11'de sahaya sürmenin planlarını yapıyor.



ÖRNEK BİR OYUNCU



Oh'un performansından memnuniyet duyduğunu dile getiren 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuna girip hemen etki etmek kolay değil. Çok iyi ve örnek bir oyuncu. Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy ile birlikte sezon boyunca takıma yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. Güney Kore basını, çift forvetin Başakşehir maçında galibiyeti getirdiğine vurgu yaparken, Italiano'nun önümüzdeki haftalarda iki forveti birlikte daha sık kullanacağını ve bazı maçlarda direkt olarak 4-4-2 sistemiyle sahaya çıkacağını belirtti.



2 MAÇTA BİRLİKTE OYNADILAR



Fotomaç'ta yer alan habere göre, Oh ve Dusan Vlahovic bu sezon iki resmi maçta aynı anda sahada yer aldılar. Amedspor deplasmanında Sırp golcü ilk 11'de maça başlarken, Güney Koreli forvet 79'uncu dakikada Agbadou'nun yerine oyuna dahil oldu. Başakşehir sınavında 65'te oyuna giren Oh, 76'da Vlahovic'in pasında savunmanın arkasına sarkarak ağları havalandırdı ve Kartal'a galibiyeti getirdi.



ITALIANO'YA MESAJ VERDİ



Oh, 2-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan Başakşehir FK maçının ardından teknik direktör Vincenzo Italiano'ya 'çift forvet' mesajı gönderdi. Vlahovic ile sahadaki uyumuna dikkat çeken Güney Koreli yıldız, "Bir santrfor ya da iki santrfor oynayabiliriz. Dusan Vlahovic ile oynamak bana iyi hissettiriyor. Farklı tarzlarda oyuncularız" şeklinde konuşmuştu.