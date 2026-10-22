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Anadolu Efes EuroLeague derbisinde sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti! İşte maçın özeti

EuroLeague'in 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Türk derbisinde gülen taraf 89-80'lik skorla Anadolu Efes oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Anadolu Efes EuroLeague derbisinde sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti! İşte maçın özeti

EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip ise organizasyonda 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan derbinin 3. dakikasından itibaren "kolay" sayılar bulmaya başlayan Anadolu Efes, Malcolm ve Saric ikilisinin skorer oyunuyla ilk periyodu 29-17 önde tamamladı.

Lacivert-beyazlılar, ikinci çeyrekte de oyunun temposunu belirledi. Hücumda düşük yüzdeyle oynayan Beşiktaş karşısında oyuna kenardan dahil olan oyunculardan önemli skor katkısı alarak farkı 21'e kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 57-36 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 10-0'lık seriyle çok iyi başlayan siyah-beyazlılar, 23. dakikada farkı 11'e indirdi: 57-46. Hücumda ve savunmada iyi oyununa devam eden Beşiktaş, Metecan Birsen'in dış atışıyla 29. dakikada farkı tek hanelere çekti: 65-58. Anadolu Efes, son bölüme 68-60 önde girdi.

Çekişmeli geçen dördüncü ve son çeyrekte ilk yarıdaki performansını sahaya yansıtan ve Payne'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı yeniden açan Anadolu Efes, derbiyi 89-80 kazandı.

#Beşiktaş #Euroleague #Anadolu Efes
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