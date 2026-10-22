Wilfred Ndidi: Kendimi tebrik ediyorum!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından siyah beyazlılarda Wilfred Ndidi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Wilfred Ndidi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı yavaş başladık ama momentumu yakaladık ve golü bulduk. İkinci yarıda da benzeri oldu. Genel olarak iyi bir maçtı."

"Beşiktaş büyük bir camia. Büyük ligden gelen takımlara karşı kendimizi gösteriyoruz. İyi yoldayız, herkes çalışıyor. Herkes mücadele ediyor. Her şey harika gidiyor."

"Aslında kendimi tebrik ediyordum, bravo diyordum kendime." [Gol sevinci]