Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano maç öncesi konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Italiano, "Çok söyledim daha önce, zor bir rakibe karşı oynayacağız. İşimiz zor bugün. Onlar da son maçlarını kazandılar ve savunmada iyi iş çıkarıyorlar. Zor bir maç bizi bekliyor. Zor bir lig, işiniz kolay değil. Her takım sert mücadele ediyor buraya geldikten sonra anladım. Deplasmanda iyi sonuçlar alamadık, bu da bunu gösteriyor. Son maçta kazandık. Başakşehir'e karşı iyi oynadık ve bugün de kazanmak istiyoruz. Üst tarafta kalmamız gerekiyor, kopmamamız gerekiyor. Üst taraftaki takımlar kazanıyor, bizim de aynısını yapmamız gerekiyor." dedi.

Poku ve Orkun Kökçü'nün son durumu hakkında konuşan Italiano, "Ernest Poku hasta, o yüzden aramızda yok. Ama Celtic maçında kendisini görebileceğimizi düşünüyorum. Orkun da yüzde yüzünde değil. Gereksiz risk almak istemedik. Yüzde yüz olduğunda aramızda olacak. Umarım Celtic maçından sonra aramıza katılır. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve sahada onun kalitesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.