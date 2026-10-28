Beşiktaş, EuroLeague’in 8. haftasında Olympiakos’u konuk ediyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak karşılaşma S Sport’tan canlı yayınlanacak. Peki, Beşiktaş - Olympiakos maçı nasıl takip edilir? İşte tüm detaylar…

Beşiktaş - Olympiakos maçını takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş basketbol maçı nasıl izlenir? Canlı izleme linki var mı? EuroLeague'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Beşiktaş, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde kazanmak isterken konuk ekip de deplasmanda galibiyet arayacak. Basketbolseverler ise maçın başlangıç saati ve yayın kanalını araştırıyor. İşte, Beşiktaş - Olympiakos maçı bilgileri ve canlı takip ekranı...

BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş - Olympiakos mücadelesi 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmaya İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague 8. hafta kapsamında oynanacak Beşiktaş - Olympiakos karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS CANLI TAKİP ET

BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Beşiktaş, EuroLeague'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Olympiakos ise ilk 7 karşılaşmasında 5 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

İstanbul'da oynanacak mücadelede Beşiktaş, taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı amaçlıyor. Olympiakos ise zorlu deplasmanda kazanarak başarılı performansını sürdürmek istiyor.