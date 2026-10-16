Spor yazarlarından Hoffenheim-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Cesur hoca, cesur oyun!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlıların Almanya'daki zaferini Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarları değerlendirdi. İşte karşılaşma sonrası öne çıkan yorumlar...
TURGAY DEMİR - OH OH SUYUNDAN DA!
Beşiktaş Avrupa'ya asılıyor. Hem de ne asılmak… Vlahovic yok, Cerny yok, Orkun da sakatlanıp çıkınca bildik düzen bozulabilirdi ama hiç de öyle olmadı. Lig, Avrupa ayırmadan her maçta rotasyon yaparak elindeki tüm oyuncuları formda tutan Italiano, bunun semeresini Hoffenheim deplasmanında gördü. Vlahovic'in yerine oynayan OH, ilk dakikadan itibaren Alman savunmasının arasına Altay tankı gibi daldı. Topu kovaladı, rakibi kovaladı; önüne atılana koştu, arkasına atılana koştu.
Durmak bilmedi vesselam! Böyle bir emek karşılıksız kalsa yazık olurdu. Çok şükür, kalmadı. OH da iki nefis gol atarak zorlu deplasmanda maçı kotaran adam oldu. İlk yarıda daha çok topla oynayan bizdik ama rakibin kontratakları da oldukça etkiliydi. Savunmadan çıkarken Agbadou ve Ouattara'nın pas hataları zaman zaman başımızı ağrıtmaya yetti.