Beşiktaş'a transferde müjde! İşte o yıldız için ödenecek bonservis

Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...(BJK spor haberi)

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Nicolas Raskin ısrarı sonuç verdi. Siyah-beyazlılar, daha önce Belçikalı yıldız için 3 kez kapısını çaldığı Rangers'ı bu kez ikna etmeyi başardı. Sabah'ta yer alan habere göre; son görüşmede tarafların 17 milyon Euro civarında bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı belirtildi. Yapılan ön anlaşmada bonus maddeleri de olduğu gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu da 5 milyon Euro seviyelerinde bir rakama ikna ettiği kaydedildi. Tarafların önümüzdeki haftalarda ön protokol imzalayacağı, ara transfer döneminin başlaması ile birlikte resmi mukavelenin yapılacağı öğrenildi. Raskin'i ikna etme sürecinde vatandaşı Leandro Trossard da etkili oldu. Tossard'ın Raskin'e İstanbul ve Beşiktaş hakkında detaylı bilgi verdiği, "Gelirsen asla pişman olmazsın" dediği bildirildi.

RASKIN KİMDİR?

Sırasıyla Gent, Standart Liege ve Rangers formalarını giyen Nicolas Raskin, ağırlıklı olarak ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapıyor. Sağ ayağını kullanan futbolcunun boyu yaklaşık 1,78 metre. Mücadeleci oyunuyla öne çıkan Raskin, savunma ve hücum arasında bağlantı kurabilen bir profile sahip. Kulübüyle sözleşmesi 31 Mayıs 2028 tarihine kadar devam ediyor.