Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş’ta Hoffenheim maçında sakatlanarak oyundan çıkan Orkun Kökçü’nün sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişme yaşandı. Bileğinde darbeye bağlı morarma tespit edilen milli futbolcunun ciddi bir sorunu bulunmazken, kaptanın Trabzonspor deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan ve ikinci yarıda yerini Fabio Miretti'ye bırakan Orkun Kökçü'nün sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların kaptanının, pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giymesi bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Hoffenheim karşılaşmasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Orkun Kökçü'nün bileğinde darbeye bağlı morarma tespit edildi. Milli futbolcunun sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta teknik heyet ve sağlık ekibinin durumunu takip ettiği kaptanın, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor mücadelesinde yeniden sahada olması bekleniyor.

ITALIANO NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Orkun Kökçü'nün durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

İtalyan teknik adam, yıldız futbolcunun ayağında ağrı hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orkun'un ayağında küçük bir acı var. Ayağını yere basınca kendini kötü hissetti, biz de risk almak istemedik. Onunla konuştum, çok da büyük bir şey olmadığını söylüyor. Umarım çok büyük bir sıkıntısı yoktur."

Yaşanan son gelişmelerin ardından Beşiktaş taraftarları, takım kaptanının Trabzonspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğini merakla bekliyor.



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