Hoffenheim - Beşiktaş CANLI İZLE (Hoffenheim - Beşiktaş maçı canlı skor)

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'a konuk oluyor. Siyah beyazlılar, Almanya'da oynanan karşılaşmadan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Hoffenheim - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)