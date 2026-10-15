Hoffenheim - Beşiktaş CANLI İZLE (Hoffenheim - Beşiktaş maçı canlı skor)
UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'a konuk oluyor. Siyah beyazlılar, Almanya'da oynanan karşılaşmadan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Hoffenheim - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Hoffenheim - Beşiktaş maçını izlemek etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Hoffenheim - Beşiktaş mücadelesiyle devam ediyor. Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Almanya deplasmanında da 3 puan hedefliyor. Hoffenheim ile Beşiktaş arasında oynanan maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Oh.
Hoffenheim - Beşiktaş maçını izlemek etmek için tıklayınız...
HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim - Beşiktaş maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Almanya'nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena'da oynanan mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor.
HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hoffenheim - Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAKİ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim karşısında da puan alarak turnuvadaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Hoffenheim ise kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini kullanarak galibiyet arayacak. İki takımın mücadelesi, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında dikkat çeken karşılaşmalar arasında yer alıyor.
Hoffenheim - Beşiktaş maçını izlemek etmek için tıklayınız...