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Beşiktaş Oh ile öne geçti! İşte maçın golleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. Karşılaşmanın 60. dakikasında Murillo ile öne geçen siyah-beyazlılar, 68'de Asllani'nin golüne engel olamadı. 72 ve 79'da sahneye çıkan Oh, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. İşte maçın golleri...

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Beşiktaş Oh ile öne geçti! İşte maçın golleri

60. dakikada korner organizasyonunda topu filelere gönderen Amir Murillo, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

iŞTE MURILLO'NUN GOLÜ

Ardından 68. dakikada Fisnik Asllani skoru 1-1'e getirdi.

İŞTE ASLLANI'NIN GOLÜ

72. dakikada siyah-beyazlı ekipte sahneye çıkan Hyeon-gyu Oh, skoru 2-1'e getirdi.

İŞTE OH'UN GOLÜ

79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Oh, Beşiktaş adına farkı 2'ye çıkardı

MACHIDA SKORU BELİRLEDİ

87. dakikada ev sahibi ekipte sahneye çıkan Koki Machida karşılaşmanın skorunu belirledi.

#Murillo #TRT Spor #Fisnik Asllani #Beşiktaş #Amir Murillo #Hoffenheim #UEFA Avrupa Ligi
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