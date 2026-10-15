Beşiktaş Oh ile öne geçti! İşte maçın golleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. Karşılaşmanın 60. dakikasında Murillo ile öne geçen siyah-beyazlılar, 68'de Asllani'nin golüne engel olamadı. 72 ve 79'da sahneye çıkan Oh, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. İşte maçın golleri...