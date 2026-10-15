Beşiktaş Oh ile öne geçti! İşte maçın golleri
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. Karşılaşmanın 60. dakikasında Murillo ile öne geçen siyah-beyazlılar, 68'de Asllani'nin golüne engel olamadı. 72 ve 79'da sahneye çıkan Oh, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. İşte maçın golleri...
60. dakikada korner organizasyonunda topu filelere gönderen Amir Murillo, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
iŞTE MURILLO'NUN GOLÜ
⚽ GOOOLLL!! Aradığımız gol Murillo ile geldi! Temsilcimiz deplasmanda öne geçti! https://t.co/joMbwqztX5— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
Ardından 68. dakikada Fisnik Asllani skoru 1-1'e getirdi.
İŞTE ASLLANI'NIN GOLÜ
Hoffenheim, Asllani ile beraberliği yakaladı. https://t.co/GtNM7eGwzZ— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
72. dakikada siyah-beyazlı ekipte sahneye çıkan Hyeon-gyu Oh, skoru 2-1'e getirdi.
İŞTE OH'UN GOLÜ
⚽ GOOOLLL!! Baskın var baskın!! Hyeon-gyu Oh attı yeniden öne geçtik! https://t.co/QMuijJGOwd— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Oh, Beşiktaş adına farkı 2'ye çıkardı
⚽ GOOOLLL!! Hyeon-gyu Oh'tan arka arkaya goller! Temsilcimiz deplasmanda çok rahat! https://t.co/D5h42z7M24— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
MACHIDA SKORU BELİRLEDİ
87. dakikada ev sahibi ekipte sahneye çıkan Koki Machida karşılaşmanın skorunu belirledi.
Machida'nın golüyle Hoffenheim farkı 1'e indirdi. https://t.co/95wZzdAzNU— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026