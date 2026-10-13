Beşiktaş ve Hoffenheim'ın eski futbolcularından Andreas Beck, Alman kulübünün resmi yayın organına konuştu. Beck, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hoffenheim'ı uyardı ve "Beşiktaş'la karşılaşmak için pek uygun bir zaman değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Hoffenheim'ın eski futbolcularından Andreas Beck, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçı öncesinde Alman ekibinin resmi sitesine konuştu.

39 yaşındaki eski futbolcu, Hoffenheim ile İstanbul arasındaki farklılıklar, unutulmaz şampiyonluk kutlaması ve Türkiye'deki futbol sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA İŞLER YENİDEN İYİYE GİDİYOR"

"Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte İstanbul'un üç büyük kulübünden biri. Ancak kulüp, ülkenin genelinde de büyük bir kabul görüyor. Ayrıca Türkiye dışında yaşayan çok sayıda Türk de Beşiktaş taraftarı. Kulüp, son yıllarda çalkantılı dönemlerden geçti ancak şu anda işler yeniden iyiye gidiyor. Bu durum bana o dönemki zamanımı hatırlatıyor."

"QUARESMA VE GOMEZ TRANSFERLERİ DIŞARIYA MESAJDI"

"2015'te Beşiktaş'a transfer olduğumda kulüp de birkaç yıldır şampiyon olamamıştı. Ancak daha sonra hedefe yönelik bazı transferler yapıldı. O dönemde benimle birlikte Ricardo Quaresma ve Mario Gomez de takıma katıldı. Bu, dışarıya verilen net bir mesajdı ve ardından üst üste iki yıl şampiyon olmayı başardık.

"BEŞİKTAŞ'LA KARŞILAŞMAK İÇİN UYGUN ZAMAN DEĞİL"

Şimdi de benzer bir hava hissediyorum. Dušan Vlahović, Orkun Kökçü ve Alexander Nübel transferleri çok net bir mesaj veriyor. Bu hamleler kulübün çevresinde büyük bir heyecan yarattı. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta Marsilya karşısında farklı bir galibiyet alındı, ligde de iyi bir başlangıç yapıldı. Hoffenheim açısından Beşiktaş'la karşılaşmak için pek uygun bir zaman değil."

"10 BİN KİŞİLİK TARAFTAR, 40 BİN KİŞİLİK SES ÇIKARIYORDU"

"Taraftarlar bu heyecana ortak oluyor ve takımlarını her yerde destekliyor. Deplasman maçlarına 10 bin Beşiktaş taraftarının geldiğini ve sanki sayıları dört ya da beş kat daha fazlaymış gibi ses çıkardıklarını hatırlıyorum. Kesinlikle harika bir atmosfer beklenebilir. Sinsheim'daki maçta ben de tribünde olmayı umuyorum. Her iki takımın taraftarlarını bir arada görmek beni gerçekten mutlu eder. İç saha maçlarındaki atmosfer ise çok daha yoğun oluyor. Bu atmosfer bizi sık sık olumlu yönde etkiliyordu. Ancak işler yolunda gitmediğinde taraftarların tepkisi de aynı derecede güçlü olabiliyor."

"ÇILGINCA BİR DENEYİMDİ"

"Gerçekten olağanüstüydü. Stadın yenilenmesi nedeniyle sezonun büyük bölümünde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadık ancak şampiyonluğu yeni açılan stadımızda kutlamayı hedefliyorduk. Sonunda da tam olarak böyle oldu. Üstelik her şey bununla sınırlı değildi. Bir yıl sonra, bir sonraki şampiyonluğumuzu bu kez Boğaz'da kutlamak için ilk defa izin almıştık. Teknelerle stadın önüne kadar gittik. Suda ve kıyıda yaşananları, taraftarların şampiyonluğu nasıl kutladığını anlatmak mümkün değil. Böyle bir deneyimi yaşayabilmek gerçekten çılgıncaydı."

"TÜRKİYE'DE İŞ MODELİ FARKLI"

"Türkiye Süper Ligi'nin iş modeli Bundesliga'dan farklı. Almanya'da temel amaç, genç oyuncuları yetiştirmek ve mümkünse onları kâr ederek satmak. Bu satışlar Bundesliga içindeki başka kulüplere, İngiltere'ye ya da PSG, Real Madrid ve Barcelona gibi üst düzey takımlara yapılabiliyor.

"TÜM LİGLERİ GÖLGEDE BIRAKABİLECEK BİR TARAFTAR KÜLTÜRÜ VAR"

Ancak en yetenekli genç oyuncular Türkiye'ye çok nadiren transfer oluyor. Buna rağmen ligdeki futbol son derece zorlu. Tam anlamıyla yetişmiş futbolcular, iyi teknik direktörler ve diğer tüm ligleri gölgede bırakabilecek bir taraftar kültürü var. Medyanın ilgisi de en üst seviyede. Bununla kıyaslanabilecek çok az ülke bulunuyor.

"GENÇ OYUNCULARIN TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMASINI ÖNERMEM"

Ancak bütün bunlar, Almanya veya Fransa'dakine benzer bir oyuncu yetiştirme sisteminin uygulanmasını neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Ülkede oyun kültürünü yerleştirecek, kendini kanıtlamış futbolculara ihtiyaç var. Yirmili yaşlarının başındaki hiçbir oyuncuya Türkiye Ligi'ne transfer olmasını tavsiye etmem. Ancak kendini kanıtlamış bir futbolcuya kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü o zaman bu, harika bir deneyime dönüşüyor."

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