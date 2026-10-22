Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Crystal Palace karşısında galibiyet arıyor. 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak mücadele TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş - Crystal Palace maçını canlı izlemek isteyenler, yayın saati ve TRT 1 HD canlı izleme ekranını araştırıyor.

Beşiktaş-Crystal Palace maçı canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına Marsilya ve Hoffenheim zaferleriyle görkemli bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3'üncü haftada bu akşam İngiltere'nin güçlü ekibi Crystal Palace'ı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlı takım, 12'nci adamın da müthiş desteğiyle Premier Lig temsilcisini devirerek firesiz yoluna devam etmek istiyor. İşte TRT 1 yayın akışı, güncel frekans bilgileri ve Beşiktaş-Crystal Palace maçı HD izleme rehberi...

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI TRT 1'DE!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı sahasında konuk ediyor. Avrupa'da oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE: BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 22:00'de başlayacak.

TRT 1 HD canlı izle: https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

603 MİLYON EURO'LUK TAKIM

Crystal Palace kadrosunda önemli yetenekleri barındıran bir takım. İngiliz ekibinin kadro değeri 603 milyon euro. Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Palace, 7 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 4 mağlubiyetle 14'üncü sırada yer alıyor. Kırmızı-mavi-beyazlı takım, ligdeki son sınavında milli futbolcu Ferdi'nin formasını giydiği Brighton'a 5-0 mağlup oldu.

KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU

UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir kura çeken Beşiktaş, lig aşamasında en güçlü rakiplerinden biriyle mücadele edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Crystal Palace geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı. Premier Lig temsilcisi, Leipzig'de oynanan finalde İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.

KOZLARI WHARTON

Transfermarkt verilerine göre, Crystal Palace'ın en değerli oyuncusu 75 milyon euro ile Adam Wharton. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

İNGİLİZLERE KARŞI 6 GALİBİYET

Fotomaç'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlılar İngiliz ekipleriyle 23'üncü kez karşılaşacak. Ada temsilcileriyle Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (eski adı UEFA Kupası) oynadığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Kartal, 14 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü. Beşiktaş daha önce Liverpool ile 4, Tottenham ile 3, Aston Villa, Leeds United, Manchester United, Stoke City, Arsenal, Wolverhampton ve Chelsea ile 2'şer, Bolton ile 1 kez karşı karşıya geldi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Olaitan, Miretti, İlhan, Trossard, Oh

CRYSTAL PALACE: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Khalaili, Mitchell, Lerma, Wharton, Kamada, Pino, Larsen

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ EKSİĞİ

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace karşılaşmasında forma giyemeyecek. Hoffenheim maçında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor mücadelesini de kaçıran milli futbolcu, İngiliz ekibine karşı takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Avrupa Ligi'nde başarılı performansını sürdürmek istiyor. Crystal Palace ise Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HAKEMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI İZLEME EKRANI