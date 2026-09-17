Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı farklı geçti!

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Beşiktaş konuk ettiği Marsilya'yı farklı mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İşte detaylar..

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Kartal'ın gollerini 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Vaclav Cerny, 59. dakikada Amir Murillo ve 81. dakikada Ernest Poku kaydetti. Marsilya'nın tek golü ise 29. dakikada Keyliane Abdallah'tan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu. Siyah-beyazlılar 2. hafta maçında ise 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hoffenheim ile kozlarını paylaşacak.

FABIO MIRETTI KADROYA DÖNDÜ



Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Fabio Miretti, iki maç aranın ardından kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı formayı ilk kez ligde 3. hafta maçında Çorum FK karşısında giyen Miretti, daha sonra Fenerbahçe derbisinde ve Erzurumspor FK müsabakasında sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan İtalyan oyuncu, Olimpik Marsilya mücadelesinde yedek kulübesinde başladı ve 81. dakikada oyuna dahil oldu.



VINCENZO ITALIANO'YA BÜYÜK DESTEK



Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpik Marsilya maçının ısınma bölümünde teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destek verdi.

Her maç olduğu gibi takımıyla ısınma bölümünde yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.



JEAN TIGANA YENİDEN "DOLMABAHÇE"DE



Beşiktaş'ta 2005-2007 yıllarında teknik direktörlük görevi yapan Jean Tigana, Olimpik Marsilya ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Gün içinde düzenlenen dostluk yemeğine de katılan Tigana'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye edildi.



BAKAN OSMAN AŞKIN BAK MAÇI İZLEDİ



Beşiktaş-Olimpik Marsilya karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti.

Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününde izledi.

VINCENZO MONTELLA DA TRİBÜNDE



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk sınavını A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

Montella, Tüpraş Stadı'nda oynanan Olimpik Marsilya karşılaşmasını yardımcısı Daniele Russo ile birlikte takip etti.



İKİ KULÜP, DOSTLUK YEMEĞİNDE BULUŞTU



Beşiktaş Kulübü, UEFA ve Olimpik Marsilya heyetleriyle dostluk yemeğinde buluştu.

Tüpraş Stadı'nda bulunan restoranda gerçekleşen yemeğe siyah-beyazlı yöneticiler ve yetkililer ile Olimpik Marsilya Başkanı Stephane Richard ve yöneticileri katıldı. Yemekte 2005-2007 yıllarında Beşiktaş'ı da çalıştıran ve Fransız ekibinin elçisi Jean Tigana da hazır bulundu.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak konuklara günün anısına plaket ve isimlerinin yazılı olduğu siyah-beyazlı formayı takdim etti.



GÜNEY BEYAZ, KUZEY SİYAH



Beşiktaş-Olimpik Marsilya mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar görsel şov oluşturdu.

Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarından dün yapılan "Yarın akşam Güney Tribün BEYAZ, Kuzey Tribün SİYAH giyiniyor!" çağrısına uydu.

Maça büyük ilgi gösteren ve Tüpraş Stadı'nın neredeyse tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



YASAKLI MARSİLYA TARAFTARI İSTANBUL'A GELEMEDİ



Beşiktaş-Olimpik Marsilya karşılaşmasını Fransız ekibinin taraftarları yasaktan dolayı takip edemedi.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan olaylardan dolayı ertelenen cezası devreye giren Marsilya taraftarı, mücadeleyi izleyemedi.

Böylelikle Tüpraş Stadı'nın tamamında siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmayı takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Vlahovic'in pasında sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

12. dakikada Outtara'nın hatalı pasında Abdelli araya girdi. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Abdallah'ın şutunda kaleci Nübel topu kornere çeldi.

15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı ceza yayına katedip Olaitan'la verkaç yaptı. Savunmanın arkasına sarkan bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-0.

30. dakikada Olimpik Marsilya eşitliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Abdelli'nin uzun pasına hareketlenen Abdallah sağdan ceza sahasına girip yerden vurdu, top köşeden filelerle buluştu: 1-1.

45+3. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Murillo'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vlahovic, savunma arkasına hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda De Lange gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

55. dakikada İlhan Fakılı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cerny iki rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmadan seken meşin yuvarlak Salih Özcan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Vlahovic'e de çarpıp auta çıktı.

56. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Hızlı hücumda orta sahada topu alan Orkun Kökçü rakip ceza alanı önüne gelip sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta direğe de çarpan top filelere gitti: 2-1.

59. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Orkun Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Murillo kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

68. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

81. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Orta sahada rakibiyle girdiği mücadele sonrasında topu kaybetmeyen Olaitan, Vlahovic'le paslaşıp soldan ceza sahasına yaklaştı. Bu futbolcu, sağdan ceza sahasına hareketlenen Poku'ya pasını gönderdi. Poku yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 4-1.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.