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Beşiktaş 4-1 Marsilya (MAÇTAN KARELER)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-1'lik skorla devirerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte karşılaşmanın kareler...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş 4-1 Marsilya (MAÇTAN KARELER) 1
Beşiktaş 4-1 Marsilya (MAÇTAN KARELER) 2
Beşiktaş 4-1 Marsilya (MAÇTAN KARELER) 3
Beşiktaş 4-1 Marsilya (MAÇTAN KARELER) 4
Beşiktaş 4-1 Marsilya (MAÇTAN KARELER) 5
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