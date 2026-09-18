A Spor Diğer Galerileri Beşiktaş 4-1 Marsilya (MAÇTAN KARELER) Beşiktaş 4-1 Marsilya (MAÇTAN KARELER) Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-1'lik skorla devirerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte karşılaşmanın kareler... Giriş Tarihi: 18 Eylül 2026 00:16 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERİ DEVAM EDİYOR