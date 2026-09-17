Beşiktaş-Marsilya maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlıyor. Beşiktaş-Marsilya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Beşiktaş ile Olimpik Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Marsilya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıktı. Beşiktaş ile Marsilya, Avrupa kupalarında tarihlerinde üçüncü kez karşılaşıyor. İki takım ilk olarak 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaştı. Fransa'daki ilk mücadeleyi Marsilya 2-0 kazanırken İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı. Böylece iki takım arasındaki ilk iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti. Bu akşamki mücadeleyle birlikte Beşiktaş ve Marsilya, 18 sezon sonra yeniden Avrupa sahnesinde karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Marsilya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilrsiniz.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Beşiktaş - Marsilya maçı nerede oynanıyor?

Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanıyor.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma televizyon ekranlarında TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin resmi TRT yayın seçeneklerini kullanması gerekiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Riley, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN LİNKİ...

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 265. MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş, Marsilya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıktı. Siyah-beyazlı takım, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil olmak üzere Türkiye'yi 47 kez temsil etti.

Beşiktaş; Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez mücadele etti.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHADAKİ 133. AVRUPA MAÇI

Siyah-beyazlı ekip, Marsilya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında iç sahadaki 133. maçına çıktı. Beşiktaş daha önce Avrupa kupalarında ev sahibi olarak 132 karşılaşmada mücadele etti. Bu maçlarda 67 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, rakip fileleri 205 kez havalandırırken kalesinde 150 gol gördü.

BEŞİKTAŞ İLE MARSİLYA ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Olimpique de Marseille, Avrupa kupalarında tarihlerinde üçüncü kez karşılaşıyor. İki takım ilk olarak 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaştı. Fransa'daki ilk mücadeleyi Marsilya 2-0 kazanırken İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı. Böylece iki takım arasındaki ilk iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ FRANSIZ TAKIMLARIYLA 12. KEZ KARŞILAŞIYOR

Beşiktaş, Marsilya mücadelesiyle Avrupa kupalarında Fransız ekiplerine karşı 12. maçına çıktı. Siyah-beyazlılar daha önce Fransız takımlarıyla oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 15 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 15 gol gördü. Beşiktaş daha önce Olimpique Lyon ile 3; Monaco, Olimpique de Marseille, PSG ve Auxerre ile ise 2'şer kez karşılaştı.

MARSİLYA TÜRK TAKIMLARIYLA 11. MAÇINA ÇIKTI

Olimpik Marsilyade Beşiktaş karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 11. maçını oynuyor.Fransız temsilcisi daha önce Türk ekipleriyle yaptığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Marsilya'nın Avrupa kupalarında karşılaştığı Türk takımları arasında Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Eskişehirspor da bulunuyor.