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Beşikta Poku'nun golüyle farkı 3'e çıkardı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırladığı maçta karşılaşmanın 81. dakikasında Poku'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. İşte maçın golleri...

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Beşikta Poku'nun golüyle farkı 3'e çıkardı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekib karşılaşmanın 15. dakikasında Olaitan'ın pasında İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Yanıt vermekte gecikmeyen Marsilya 29. dakikada Abdallah'ın golüyle skoru 1-1'de eşitledi. 56. dakikada sahneye çıkan Cerny skoru 2-1'e getirirken, 3 dakika sonra Amir Murillo kaydettiği golle Beşiktaş'ı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. 81. dakikada siyah-beyazlıların yeni transferi Ernest Poku attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

İŞTE İLHAN'IN GOLÜ

MARSİLYA ABDALLAH İLE SKORU EŞİTLEDİ

İŞTE CERNY'NİN GOLÜ

MURILLO FARKI 2'YE ÇIKARDI

POKU SKORU BELİRLEDİ

#Junior Olaitan #Beşiktaş #Marsilya
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