Beşikta Poku'nun golüyle farkı 3'e çıkardı!
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırladığı maçta karşılaşmanın 81. dakikasında Poku'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. İşte maçın golleri...
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekib karşılaşmanın 15. dakikasında Olaitan'ın pasında İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Yanıt vermekte gecikmeyen Marsilya 29. dakikada Abdallah'ın golüyle skoru 1-1'de eşitledi. 56. dakikada sahneye çıkan Cerny skoru 2-1'e getirirken, 3 dakika sonra Amir Murillo kaydettiği golle Beşiktaş'ı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. 81. dakikada siyah-beyazlıların yeni transferi Ernest Poku attığı golle skoru 4-1'e getirdi.
İŞTE İLHAN'IN GOLÜ
GOOOLLLL! Junior Olaitan 🤝 İlhan Fakılı— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Olaitan'ın enfes ara pasında İlhan Fakılı topu ağlara gönderdi! Beşiktaş 1-0 önde! pic.twitter.com/LsvdfLNs0w
MARSİLYA ABDALLAH İLE SKORU EŞİTLEDİ
Marsilya, Abdallah'ın attığı golle skoru eşitledi. pic.twitter.com/P4pHQV4E1Y— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
İŞTE CERNY'NİN GOLÜ
GOOOLLLL! Vaclav Cerny ayağının içiyle direğin dibine muhteşem gönderdi!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Beşiktaş hızlı geldi, yeniden öne geçti. 2-1! pic.twitter.com/yBX5j8nvvF
MURILLO FARKI 2'YE ÇIKARDI
GOOOLLLL! Beşiktaş ikinci yarıda açıldı! 3 dakikada 2 gol!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Amir Murillo çok iyi yükseldi, eski takımını kafa golüyle avladı! 3-1! pic.twitter.com/OejiCZbP9m
POKU SKORU BELİRLEDİ
GOOOLLL! Junior Olaitan yıkılmadı, ayakta kaldı ve Ernest Poku'ya golü attırdı!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Beşiktaş, Marsilya karşısında farkı 3'e çıkardı! 4-1! pic.twitter.com/QcQU3ErrLz