Amir Murillo Marsilya galibiyetini değerlendirdi!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya’yı farklı yendi. Siyah-beyazlı ekibin Dominikli yıldızı Amir Murillo galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Amir Murillo açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun. Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum. Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz."