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Amir Murillo Marsilya galibiyetini değerlendirdi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya’yı farklı yendi. Siyah-beyazlı ekibin Dominikli yıldızı Amir Murillo galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Amir Murillo Marsilya galibiyetini değerlendirdi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Amir Murillo açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun. Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum. Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz."

#UEFA Avrupa Ligi #Avrupa #Amir Murillo
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