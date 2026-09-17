Amir Murillo Marsilya galibiyetini değerlendirdi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya’yı farklı yendi. Siyah-beyazlı ekibin Dominikli yıldızı Amir Murillo galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Amir Murillo açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun. Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum. Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz."