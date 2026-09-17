Vaclav Cerny: Sakatlığımı yarın göreceğiz!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya’yı mağlup ederek galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Çekyalı yıldızı Cerny sakatlığıyla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Vaclav Cerny açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Harika bir başlangıca imza attık. Zaten bunun için hazırlanmıştık ve bunu yapmak istemiştik. Herkesin bizimle beraber olması gerektiğin gösterdik. Beşiktaş'a böyle harika bir maçta katkı verdiğim için çok mutluyum. Atmosfer harikaydı. Beşiktaş'ta Avrupa'da lig aşamasında ilk maçım oldu. Çok keyif aldık. Genel olarak atmosfer iyi... Biz de takım olarak camiayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir başlangıç yaptık."

"Sakatlığımı yarın göreceğiz. Bence derin bir kramp girdi."