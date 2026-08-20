UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar mücadeleden iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş - Kauno Zalgiris müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, iki maç üzerinden oynanan eşleşmede rakibini geçerek Avrupa Ligi lig aşamasına adını yazdırmak istiyor. Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Karashima, Sirgedas, Leo Ribeiro, Fiolic, Oliveiri, Hernandez, Burba, Edokpolor, Kastrati, Ourega

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanıyor.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki play-off eşleşmesinin rövanşı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselmeye hak kazanacak.

LİTVANYA TEMSİLCİLERİYLE İLK RANDEVU

Avrupa kupalarında 262 maçı geride bırakan Beşiktaş, ilk kez bir Litvanya ekibiyle karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların Kauno Zalgiris ile yaptığı karşılaşma, bu anlamda kulüp tarihine geçti.

"KUPA 2"DE 138. MAÇ

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 137 maça çıktı. Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 61 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 51 maçtan ise mağlup ayrıldı. "Kupa 2"deki maçlarda 214 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında bu organizasyondaki 138. karşılaşmasına çıktı.

İÇ SAHADAKİ 132. MAÇ

Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında iç sahadaki 132. maçına çıktı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak 131 karşılaşmada boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 66'sından galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı. Rakip fileleri 202 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.