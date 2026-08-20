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Beşiktaş - Kauno Zalgiris | CANLI (Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı anlatım)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar mücadeleden iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş - Kauno Zalgiris müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Beşiktaş - Kauno Zalgiris | CANLI (Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı anlatım)

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, iki maç üzerinden oynanan eşleşmede rakibini geçerek Avrupa Ligi lig aşamasına adını yazdırmak istiyor. Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Beşiktaş - Kauno Zalgiris | CANLI (Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı anlatım) - 1

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Karashima, Sirgedas, Leo Ribeiro, Fiolic, Oliveiri, Hernandez, Burba, Edokpolor, Kastrati, Ourega

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanıyor.

Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı ne zaman

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki play-off eşleşmesinin rövanşı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselmeye hak kazanacak.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris | CANLI (Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı anlatım) - 2

LİTVANYA TEMSİLCİLERİYLE İLK RANDEVU

Avrupa kupalarında 262 maçı geride bırakan Beşiktaş, ilk kez bir Litvanya ekibiyle karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların Kauno Zalgiris ile yaptığı karşılaşma, bu anlamda kulüp tarihine geçti.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris | CANLI (Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı anlatım) - 3

"KUPA 2"DE 138. MAÇ

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 137 maça çıktı. Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 61 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 51 maçtan ise mağlup ayrıldı. "Kupa 2"deki maçlarda 214 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında bu organizasyondaki 138. karşılaşmasına çıktı.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris | CANLI (Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı anlatım) - 4

İÇ SAHADAKİ 132. MAÇ

Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında iç sahadaki 132. maçına çıktı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak 131 karşılaşmada boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 66'sından galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı. Rakip fileleri 202 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.

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