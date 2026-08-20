Vincenzo Italiano: Her şeyi yapmaya hazırız!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, sahasında Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Maç öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, evinde Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Maç öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok önemli bir maç. Buraya kadar iyi geldik, iyi bir iş çıkardık. Kazanmak istiyoruz. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. Her şeyi yapmaya hazırız. Evimizde oynuyoruz. Taraftarımızı da arkamıza alarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz."

"Yükselişe geçen oyuncular beni çok iyi dinlediler. Çok özgüvenliler, çok istekliler. Bize çok şey kattılar. Şu ana kadar iyi çıkarıyoruz, iyi başladık. Çalışmalarımızdan çok mutluyum."