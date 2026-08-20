Beşiktaşlı taraftarlardan yeni transfer Dusan Vlahovic’e sevgi seli!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda yeni transfer Dusan Vlahovic, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile kozlarını paylaşacak.



Kritik mücadele öncesi siyah-beyazlılarda yeni transfer Dusan Vlahovic ilk kez bir resmi maç için sahada ısınmaya çıktı.



Dünya yıldızı futbolcu, ısınma esnasında Beşiktaşlı taraftarların yoğun bir ilgisiyle karşılaştı. Sırp oyuncu taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.