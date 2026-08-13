Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turu rövanşında bugün Hradec Kralove’yi sahasında konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede bu üstünlüğünü koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırmaya kilitlendi. Midtjylland engelini kolay aşan siyah beyazlılar, 3'üncü ön eleme turunda deplasmanda Hradec Kralove'yi 1-0 yenmişti. Temsilcimiz kendi saha ve seyircisi önünde avantajını koruyup play off turuna yükselmeyi hedefliyor. Tüpraş Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak.

ELERSE RAKİP ZALGİRİS

Siyah beyazlılar şu ana kadar oynadığı 3 resmi maçından da gol yemeden zaferle ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa arenasında Midtjylland'ı 1-0, 2-0 ve Kralove'yi de 1-0'lık skorlarla mağlup ederek rakiplerine gözdağı verdi. Kara Kartal bu turu geçtiği takdirde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Temsilcimiz elendiği takdirde yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Bu durumda rakibimiz ise Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos olacak.

OUATTARA CEZALI

Bu maç öncesi yeni transfer Kassoum Ouattara cezalı durumda bulunuyor. Fransız sol bek Çekya'daki ilk maçta 71'inci dakika ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kurulan istasyonlarda kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Fotomaç'ta yer alan habere göre, basına kapalı bölümde Kralove maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.