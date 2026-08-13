Transferde üst üste bombaları patlatan Beşiktaş'ın, bir yıldızın daha peşinde olduğu ortaya çıktı. Hollanda basınında yer alan habere göre; siyah beyazlılar, PSV'nin orta sahası Joey Veerman'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Forvet hattını Dusan Vlahovic ile güçlendiren siyah beyazlılar, şimdi de orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

Hollanda basınından Soccernews NL'de yer alan habere göre; Kartal, PSV'nin 27 yaşındaki yıldızı Joey Veerman'ı gündemine aldı.

Başarılı oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmak istediği ve Hollandalı futbolcu için bazı Premier Lig takımları ile Beşiktaş'ın devrede olduğu belirtildi. Ancak Veerman'ın şu an için bu seçeneklere kariyerinin bir sonraki adımı için sıcak bakmadığı bildirildi.

Öte yandan Alman devi Borussia Dortmund'un da Joey Veerman için teklif yapmayı düşündüğü ancak PSV ile resmi olarak henüz iletişime geçmediği ifade edildi.

TRANSFERDE KRİTİK TARİH!

Bunun yanı sıra Joey Veerman'ın sözleşmesinde bulunan 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin 15-20 Ağustos tarihleri arasında sona ereceği ve bu tarihten itibaren tüm iplerin PSV'nin eline geçeceği öğrenildi.

2025-2026 sezonunda PSV formasıyla toplam 41 maça çıkan yıldız, 8 gol ve 15 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Veerman'ın, kulübüyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek.