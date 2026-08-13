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Beşiktaş’tan sağ kanada çifte aday! Carlos Forbs ve Dodi Lukebakio gündemde

Forvet hattına Dusan Vlahovic takviyesi yapan Beşiktaş, şimdi de sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların gündeminde Carlos Forbs ve Dodi Lukebakio bulunduğu öğrenildi.

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Beşiktaş’tan sağ kanada çifte aday! Carlos Forbs ve Dodi Lukebakio gündemde

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Forvet hattını Dusan Vlahovic ile güçlendiren siyah-beyazlılar, şimdi de sağ kanada takviye yapmak için harekete geçti. Takvim'de yer alan habere göre yönetimin, Club Brugge forması giyen Carlos Forbs ile Benfica'nın oyuncusu Dodi Lukebakio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, iki futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması bekleniyor. 22 yaşındaki Forbs'un, U23 kuralına uygun olması nedeniyle Lukebakio'ya kıyasla transferde bir adım önde olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş’tan sağ kanada çifte aday! Carlos Forbs ve Dodi Lukebakio gündemde - 1

Beşiktaş’tan sağ kanada çifte aday! Carlos Forbs ve Dodi Lukebakio gündemde - 2

#Dusan Vlahovic #Club Brugge #Beşiktaş
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