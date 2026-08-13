Forvet hattına Dusan Vlahovic takviyesi yapan Beşiktaş, şimdi de sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların gündeminde Carlos Forbs ve Dodi Lukebakio bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Forvet hattını Dusan Vlahovic ile güçlendiren siyah-beyazlılar, şimdi de sağ kanada takviye yapmak için harekete geçti. Takvim'de yer alan habere göre yönetimin, Club Brugge forması giyen Carlos Forbs ile Benfica'nın oyuncusu Dodi Lukebakio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, iki futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması bekleniyor. 22 yaşındaki Forbs'un, U23 kuralına uygun olması nedeniyle Lukebakio'ya kıyasla transferde bir adım önde olduğu ifade ediliyor.