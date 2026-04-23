Beşiktaş-Corendon Alanyaspor şifresiz ve canlı | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Beşiktaş, çeyrek final maçında Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Sergen Yalçın'ın öğrencileri yarı final bileti için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, Kartal Kayra Yılmaz'ın sezonu kapatan sakatlığı dışında tam kadro. Alanyaspor ise deplasmanda sürpriz peşinde koşacak. Maçın galibi, yarı finalde Konyaspor'la eşleşerek kupada bir adım daha ileri gidecek. Beşiktaş'ın kupada şampiyonluk hedefi ve taraftarının büyük beklentisi maça ayrı bir anlam katıyor. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte Beşiktaş-Alanyaspor kupası maçının tüm detayları!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak yarı final biletini almak isterken Alanyaspor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak kritik mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele bu akşam saat 20:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak ATV ekranlarında canlı yayınlayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Oh

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Ümit, Aliti, Lima, Ruan, Makouta, Janvier, Hagi, Hwang, Güven

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları, Turkuvaz Medya Grubu güvencesiyle şifresiz olarak yayınlanıyor.

11 KEZ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip daha önce kupayı 11 kez müzesine götürme başarısını göstermişti. Kartal son olarak 2023-24 sezonundaki finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

ELERSE RAKİP KONYASPOR

Siyah-beyazlılar kupada Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Rizespor, Yeni Çarşı ve Keçiörengücü'nün yer aldığı C Grubu'nu 10 puanla lider bitirdi. Beşiktaş; Fenerbahçe, Keçiörengücü ve Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile rakip sahada berabere kaldı. Kartal, Alanyaspor'u elemesi durumunda Konyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

3 YILLIK ÖZLEM

Beşiktaş rakibine karşı son galibiyetini 27 Ocak 2023'te 3-0'lık skorla elde etmişti. Kartal yaklaşık 3 yıl 3 ay sonra Akdeniz ekibini yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor. Sezonun ilk yarısında Alanya'da 2-0 mağlup olan siyah beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda turuncu-yeşilli ekip ile 2-2 berabere kalmıştı.

