UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa'da devam etmeyi hedefleyen Kara Kartal, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisine karşı hata yapmak istemiyor. Zorlu maç öncesi Kara Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul'da oynanacak kritik karşılaşmada siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde, taraftarı önünde skor avantajını eline geçirmeyi hedefliyor. Arda Turan'ın Avrupa'daki ilk ciddi sınavını eski rakibi Beşiktaş'a karşı verecek olması futbolseverleri heyecanlandırıyor. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa, Rashica, Gedson, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü, ilk kez resmi bir müsabakada forma giyecek.

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz gün UEFA'ya teslim ettiği 33 kişilik listede, geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve kulübe geri dönen oyuncular da bulunuyor. Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Al-Musrati, Can Keleş ve Tayfur Bingöl gibi futbolcular da Norveçli teknik adamdan forma şansı bekleyecek.

BEŞİKTAŞ KRİTİK MAÇA HAZIR

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı. Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA 253. RANDEVU

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 253. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 252 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 338 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 384 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 132. MAÇ

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 131 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 207 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 172 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı. Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"

SHAKHTAR'IN KUPA YOLU

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Ilves ile eşleşti. Rakibini ilk maçta 6-0 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, rövanşta ise 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Öte yandan Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla 9 resmi müsabakaya çıkan Shakhtar Donetsk, geride kalan mücadelelerde 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken mağlup olmadı.

ARDA TURAN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arda Turan, bu maçların hepsinde mağlup oldu. Turan, Eyüpspor'u çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılara, 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası'nda 4-0, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de de 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Arda Turan, ayrıca Beşiktaş'a konuk olduğu futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri toplamında 11 maçta 1 kez galibiyet yaşadı. Turan, Dolmabahçe'deki tek galibiyetini Atletico Madrid forması giydiği dönemde UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında elde etti.

GEORGI KABAKOV YÖNETECEK

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak müsabakayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Martin Venev yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak. Maçta VAR'da Dragomir Draganov, AVAR'da da Nikola Popov görev yapacak.