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Davinson Sanchez'e İtalya'dan talip! Davinson Sanchez'e İtalya'dan talip! 09:31
Ve transferde işlem tamam! 72 saat içinde İstanbul'a geliyor Ve transferde işlem tamam! 72 saat içinde İstanbul'a geliyor 09:16
Fenerbahçe Portekiz kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi Fenerbahçe Portekiz kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi 00:19
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Fenerbahçe Portekiz kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi Fenerbahçe Portekiz kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi 00:18
F.Bahçe'de sürpriz takas! F.Bahçe'de sürpriz takas! 00:11
Beşiktaş o transferi resmen duyurdu Beşiktaş o transferi resmen duyurdu 00:11
Napoli'nin Osimhen talebi! Sonraki satıştan... Napoli'nin Osimhen talebi! Sonraki satıştan... 00:11
Beşiktaş sağ bekine kavuşuyor! Beşiktaş sağ bekine kavuşuyor! 00:11
F.Bahçe'den Brown için özel madde! F.Bahçe'den Brown için özel madde! 00:11
Beşiktaş 3. hazırlık maçına çıkıyor!
Kartal'a Arjantinli orta saha!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 15 Temmuz 2025
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu olsun