Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i elemesi durumunda 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı rakibi belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi Rangers / Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni oldu.
Beşiktaş ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı evinde oynayacak.
İlk maç 7 Ağustos'ta, rövanşı ise 14 Ağustos'ta oynanacak.
Öte yandan Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick's - Kalju eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.