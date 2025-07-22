Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Alex Oxlade Chamberlain ile sözleşme feshi konusunda bir türlü uzlaşma sağlanamadı. İşte İngiliz oyuncunun talep ettiği tazminat... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yeni sezon planları arasında yer almayan Alex Oxlade Chamberlain ile sözleşme feshi konusunda bir türlü uzlaşma sağlanamadı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; sakatlığının tedavisi için gittiği İngiltere'den geri dönen İngiliz futbolcunun, 1 yıl daha bulunan sözleşmesini feshetmek için 2.5 milyon euro fesih tazminatı talep ettiği ancak yönetimin 1.5 milyon eurodan yukarı çıkmadığı öğrenildi.

LİSTEYE YAZILMAYACAK

Chamberlain'in, yönetimle fesih konusunda anlaşamaması durumunda takımda kalacağı ancak TFF'ye verilecek A takım listesine yazılmayacağı iddia edildi.