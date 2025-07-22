Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Orkun Kökçü ve David Jurasek transferlerinin ardından Benfica'dan 3. transferini yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın sol kanat transferi için gündemine aldığı Kerem Aktürkoğlu konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki milli futbolcunun transferi için girişimlere başladığı iddia edildi. Benfica basınında çıkan haberlere göre Portekiz kulübünde geçen sezon Orkun Kökçü'yle birlikte müthiş ikili olan başarılı futbolcu, Benfica'dan ayrılmak istiyor. Kerem'in, Başkan Adalı ile telefonla görüştüğü ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ancak istediği teklifleri alamaması durumunda Beşiktaş'ta seve seve oynayabileceği kaydedildi.

MILAN DA DEVREYE GİRDİ

Öte yandan siyah-beyazlıların transferde ciddi adımlar attığı milli yıldız için dev bir rakip devreye girdi. İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon aralığında bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı, Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü transferleri nedeniyle Benfica ile kurulan yakın ilişkileri devreye sokarak bu transferde avantaj sağlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, milli yıldızın transferi için satın alma opsiyonundaki rakamı yükselterek bu yarışta öne geçmeyi hedefliyor.

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Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Serdal Adalı, Kerem'in 24 milyon euro'luk bonservis bedelini Orkun Kökçü'de olduğu gibi taksitli ödemeyle çözmeyi planlıyor. Milli futbolcuyla da senelik maaş konusunda görüşmeler başladı.