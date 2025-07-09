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F.Bahçe'nin Guessand ısrarı! F.Bahçe'nin Guessand ısrarı! 16:39
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:32
Icardi'den haber var! Icardi'den haber var! 13:53
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Osimhen transferinde flaş gelişme! Osimhen transferinde flaş gelişme! 13:33
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F.Bahçe'nin hazırlık maçında rakibi F.Karagümrük F.Bahçe'nin hazırlık maçında rakibi F.Karagümrük 11:16
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! 10:50
Orkun Beşiktaş için gemileri yaktı! Orkun Beşiktaş için gemileri yaktı! 10:49
F.Bahçe'ye bir golcü daha! F.Bahçe'ye bir golcü daha! 10:33
UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
Kyle Walker-Peters Beşiktaş yolunda!
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