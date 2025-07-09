Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber. Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle siyah beyazlılara verilen 900 bin avro para cezasının onandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü, UEFA tarafından Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe verilen 900 bin avro para cezasının onandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde paylaşılan ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da gönderilen açıklamada, 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin davanın sonuçlandığı, Beşiktaş'ın yaptığı itirazın reddedildiği ve kulübe verilen 900 bin avro para cezasının onandığı kaydedildi.