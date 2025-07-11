Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş GAİN'de yer alacak.
Kamagate, son olarak İtalya'nın Tortona takımında forma giydi.
Ismael Kamagate Beşiktaş GAİN'de Beşiktaş GAİN Takımımız, Fransız pivot Ismael Kamagate ile sözleşme imzaladı. 2025–26 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Basketbol Takımımız, 2.11 boyundaki genç pivot Ismael Kamagate'i kadrosuna kattı. Kamagate, son… pic.twitter.com/NLAEBU91kb— Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) July 11, 2025