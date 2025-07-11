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F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! Asensio... F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! Asensio... 12:37
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Trabzonspor Augusto'ya kavuşuyor! İşte geliş saati Trabzonspor Augusto'ya kavuşuyor! İşte geliş saati 10:43
F.Bahçe'den Trossard atağı! F.Bahçe'den Trossard atağı! 10:23
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F.Bahçe'den fırsat transferi! Menajeriyle görüşmeler başladı F.Bahçe'den fırsat transferi! Menajeriyle görüşmeler başladı 09:27
F.Bahçe 3 transferi bitirdi! F.Bahçe 3 transferi bitirdi! 09:01
G.Saray'dan sezona damga vuracak transfer! G.Saray'dan sezona damga vuracak transfer! 08:56
Fenerbahçe'den savunmaya takviye Fenerbahçe'den savunmaya takviye 01:53
Fenerbahçe'den savunmaya takviye Fenerbahçe'den savunmaya takviye 01:52
Livakovic'ten şoke eden talep! "Menajerim..." Livakovic'ten şoke eden talep! "Menajerim..." 23:01
Beşiktaş GAİN Ismael Kamagate'yi transfer etti
Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu operasyonu!
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Canlı altın ve döviz kuru takibi 11 Temmuz 2025