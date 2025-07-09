Abraham transferi ile tüm dünyada ses getiren Beşiktaş, çok daha büyük bir hamlenin eşiğine geldi. Benfica forması giyen milli yıldız Orkun Kökçü'yü renklerine katmak isteyen siyah-beyazlılar, Portekiz'e çıkarma yaptı. Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler, burada kulüp yetkilileri ile görüşerek Orkun'u resmi olarak istedi. Fotomaç'ın haberine göre milli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen siyahbeyazlılara en büyük kolaylık Orkun'dan geldi. Milli yıldız, Benfica ile gemileri yakarak resti çekti.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYORUM

Kulübüne ayrılmak istediğini ileten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a transferinde kolaylık sağlanmasını talep etti. 2 sene önce 30 milyon euro'ya aldığı Orkun'u bu seviyeden aşağıya satmak istemeyen Benfica, oyuncunun baskısı sonrasında zora düştü. Bunu fırsat bilen yönetim de Orkun için tüm şartlarını zorluyor. Kara Kartal, 30 milyon euro'ya kadar çıkmayı planlarken Orkun da kulübüne "Başka takımlarla ilgilenmiyorum. Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyerek baskı kurmaya devam ediyor.

TAKSİT YAPILACAK

Beşiktaş yönetimi tıpkı Tammy Abraham transferinde olduğu gibi Orkun'un da bonservisini taksitler halinde ödemek istiyor. İlk yılı kiralama ücreti ile geçirmek isteyen siyah-beyazlılar, zaman içerisinde ekonomik sıkıntılardan kurtulmayı planladığı için kalan taksitleri rahatlıkla ödeyecek. Benfica'dan da 3 yıllık taksit talep edildi.

DEVLERi REDDETTi

Portekiz basını da Orkun Kökçü'nün Beşiktaş aşkını manşetine taşıdı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Newcastle United, Tottenham, Liverpool, Manchester United ve İnter gibi devlerin istediği Orkun, Beşiktaş'ta forma giymek istediğini belirtti ve bu kararında ısrarcı oluyor.