Transfer döneminde doğru hamleler yapmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim öne çıktı. Fotomaç'ın haberine göre, Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen Memphis Depay'ın siyah-beyazlı takıma önerildiği kaydedildi. 31 yaşındaki Hollandalı futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği savunuldu. Brezilya'da Corinthians ile 42 resmi maça çıkan deneyimli yıldız, 13 gol attı, 14 asist yaptı. Kariyeri boyunca Avrupa'da üst düzey takımlarda forma giyen Depay'ın 2026 Dünya Kupası'nı göz önüne aldığı bildirildi. Hollanda Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda oynamak isteyen yıldız oyuncunun, Corinthians'la da bu konuyu masaya yatırdığı aktarıldı. Brezilya ekibiyle 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi olan Depay'ın Corinthians'tan bonservis rahatlığı talep ettiği bildirildi.

ÜST DÜZEY KARİYER

Memphis Depay kariyeri boyunca önemli takımlarda ve önemli liglerde forma giydi. Özellikle Fransa'da Olympique Lyon'la yıldızını parlatan Depay, 178 maçta 76 gol, 55 asistle adından söz ettirdi. Hollanda'da ise PSV ile 124 maçta 50 gol, 27 asisti yakalayan 31 yaşındaki futbolcu, 2014-15 sezonunda gol kralı da oldu. İngiltere'de Manchester United, İspanya'da da Atletico Madrid ve Barcelona formasıyla vitrine çıkan Hollandalı futbolcu, 2017'de UEFA Avrupa Ligi, 2023'te de La Liga'yı kazandı.